Анатолий Вассерман решил баллотироваться в Госдуму
Публицист, телеведущий Анатолий Вассерман принял решение участвовать в выборах депутатов Госдумы РФ в сентябре этого года. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По словам Вассермана, он пока не определился, от какой партии будет выдвигаться, и не исключил, что станет самовыдвиженцем.
«Я действительно намерен баллотироваться, но от кого именно — это ещё рассматривается. Я не исключаю, что буду самовыдвиженцем», — заявил телеведущий.
Напомним, выборы депутатов Госдумы VIII созыва запланированы 19 сентября, в единый день голосования. По словам председателя Центризбиркома России Эллы Памфиловой, процедура может растянуться на три дня.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+10 253 / сут.
Умерли
89 473+379 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+10 322 / сут.
- Бэнкси продаст на аукционе написанную в больнице работу
- В Варшаве митингующие против закона об абортах женщины заблокировали движение
- Последнюю апелляцию Трампа по итогам выборов суд отклонил
- Анатолий Вассерман решил баллотироваться в Госдуму
- Военкомат Ленобласти предложил девушкам отправить их «бывших» в армию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru