Анатолий Вассерман решил баллотироваться в Госдуму

Публицист, телеведущий Анатолий Вассерман принял решение участвовать в выборах депутатов Госдумы РФ в сентябре этого года. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Прогноз Вассермана-2021: Коронавирус, третья мировая война

По словам Вассермана, он пока не определился, от какой партии будет выдвигаться, и не исключил, что станет самовыдвиженцем.

«Я действительно намерен баллотироваться, но от кого именно — это ещё рассматривается. Я не исключаю, что буду самовыдвиженцем», — заявил телеведущий.

Напомним, выборы депутатов Госдумы VIII созыва запланированы 19 сентября, в единый день голосования. По словам председателя Центризбиркома России Эллы Памфиловой, процедура может растянуться на три дня.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаВыборыАнатолий Вассерман
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры