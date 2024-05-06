СМИ: Республиканцы являются фаворитами на выборах в сенат США

Отмечается, что Betfair выставила коэффициент 2/5 (71,4% вероятности) на то, что в результате выборов республиканцы займут большинство мест в сенате. Согласно данным, вероятность победы Демократической партии оценивается в 33,3%.

Представитель конторы Сэм Росботт отметил, что «республиканцы, похоже, будут контролировать сенат после следующих выборов».

Ранее издание Der Spiegel сообщило, что некоторые члены Демократической партии США считают, что на партийном съезде в августе действующий глава государства Джо Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах президента и предложит выдвинуть на свое место кандидатуру супруги экс-президента Барака Обамы Мишель, передает «Радиоточка НСН».

