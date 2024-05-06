СМИ: Республиканцы являются фаворитами на выборах в сенат США
Республиканская партия Соединенных Штатов является фаворитом на предстоящих выборах в сенат. Об этом сообщил журнал Newsweek со ссылкой на данные ведущей британской букмекерской конторы Betfair.
Отмечается, что Betfair выставила коэффициент 2/5 (71,4% вероятности) на то, что в результате выборов республиканцы займут большинство мест в сенате. Согласно данным, вероятность победы Демократической партии оценивается в 33,3%.
Представитель конторы Сэм Росботт отметил, что «республиканцы, похоже, будут контролировать сенат после следующих выборов».
Ранее издание Der Spiegel сообщило, что некоторые члены Демократической партии США считают, что на партийном съезде в августе действующий глава государства Джо Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах президента и предложит выдвинуть на свое место кандидатуру супруги экс-президента Барака Обамы Мишель, передает «Радиоточка НСН».
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