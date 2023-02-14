СМИ: Республиканцы используют инцидент с аэростатом для сбора средств
Представители Республиканской партии в американском Конгрессе используют ситуацию с китайским аэростатом для сбора средств на предвыборную кампанию в 2024 году. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Отмечается, что в 11 электронных письмах кампании в Конгрессе ссылаются на инцидент с китайским аэростатом, когда просят адресатов дать им денег, подписать петиции, а также принять участие в опросах. Подчеркивается, что в некоторых письмах затрагивается тема холодной войны, однако в основном содержание сводится к критике решения американского лидера Джо Байдена сбить аэростат.
Ранее генерал-майор авиации, Герой России, председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в разговоре с НСН отмечал, что очередной летающий объект в небе над США с большой вероятностью снова запустил Китай, он прощупывает зону американской ПВО, а также собирает разведданные.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru