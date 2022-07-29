СМИ: Решение о поездке Пелоси на Тайвань не принято
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси отправится во главе официальной делегации Конгресса в Азию. Об этом сообщает NBC, ссылаясь на источники.
По данным телеканала, неясно, будет ли включен в поездку визит на Тайвань.
Как сообщил один из собеседников NBC, американская делегация посетит Японию, Республику Корею, Малайзию и Сингапур, поездка на Тайвань указана как «предварительная».
Ранее стало известно, что Пелоси может посетить Тайвань. В Белом доме назвали эту поездку плохой идеей, пишет РИА ФАН. Китай пригрозил, что армия страны примет меры в случае визита спикера на остров, отмечает «Свободная пресса».
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