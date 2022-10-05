СМИ: Разведка США полагает, что за убийством Дугиной стоят власти Украины
Разведка США полагает, что за убийством Дарьи Дугиной стоят украинские власти. Об этом пишет газета New York Times
Отмечается, что США при этом не знали о планируемом убийстве. Ряд источников издания указывают на то, что американские власти в данном случае попытались бы отговорить Киев.
Дарья Дугина погибла 20 августа в результате подрыва автомобиля в Подмосковье. Девушка, дочь философа и общественного деятеля Александра Дугина, возвращалась с фестиваля «Традиция», когда в ее авто сработало взрывное устройство.
После ФСБ заявило, что по данным ведомства, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк.
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