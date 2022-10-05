СМИ: Разведка США полагает, что за убийством Дугиной стоят власти Украины

Разведка США полагает, что за убийством Дарьи Дугиной стоят украинские власти. Об этом пишет газета New York Times

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Отмечается, что США при этом не знали о планируемом убийстве. Ряд источников издания указывают на то, что американские власти в данном случае попытались бы отговорить Киев.

Дарья Дугина погибла 20 августа в результате подрыва автомобиля в Подмосковье. Девушка, дочь философа и общественного деятеля Александра Дугина, возвращалась с фестиваля «Традиция», когда в ее авто сработало взрывное устройство.

После ФСБ заявило, что по данным ведомства, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:УкраинаСША
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