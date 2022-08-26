СМИ рассказали, почему Путин не доверяет Макрону

Как отмечается в материале, Макрону следует быть посредником, чтобы разрешить конфликт на Украине. Для этого необходима достойная дипломатия, указывает Ura.ru. Однако французский президент далек от этого: Париж оказывает военную помощь Киеву, что не способствует урегулированию ситуации.

«Тем более, что, поставив диагноз "смерть мозга НАТО", он [Макрон] теперь одобряет все решения этой организации под американским руководством. Мне возразят, что при этом он упорно поддерживает связи с Владимиром Путиным, что делает ему честь. Но прислушивается ли российский лидер к голосу Франции?» — указывает обозреватель BV Николя Готье.

Ранее Макрон заявлял, что начало российской спецоперации на Украине вернуло Североатлантический альянс из состояния «смерти мозга» к стратегической определенности, напоминает «Свободная пресса».

