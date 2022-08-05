СМИ: продолжается рост торговли между Россией и Германией вопреки санкциям
Торговля между Германией и Россией продолжает расти, несмотря на эмбарго на уголь, золото, сталь и водку, сообщает Die Welt.
По данным издания, целью санкций против Москвы было «подать сигнал Путину». Однако президент России вряд ли прислушается к таким «внушениям».
По данным статистического ведомства ФРГ, в июне страна заплатила за газ из России 3,5 млрд евро. С мая рост составил пять процентов, а по сравнению с июнем прошлого года — 39 процентов.
Таким образом, математически доходы от экспорта в Германию покрывают большую часть российских военных расходов.
Германии следует отказаться от политики санкций в отношении России, только так страна сможет избежать энергетической катастрофы, заявил лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла. Также он раскритиковал план правительства по распределению газа.
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