По данным издания, целью санкций против Москвы было «подать сигнал Путину». Однако президент России вряд ли прислушается к таким «внушениям».

По данным статистического ведомства ФРГ, в июне страна заплатила за газ из России 3,5 млрд евро. С мая рост составил пять процентов, а по сравнению с июнем прошлого года — 39 процентов.

Таким образом, математически доходы от экспорта в Германию покрывают большую часть российских военных расходов.

Германии следует отказаться от политики санкций в отношении России, только так страна сможет избежать энергетической катастрофы, заявил лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла. Также он раскритиковал план правительства по распределению газа.

