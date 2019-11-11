Худшим кошмаром для России и Китая станет возможное начало продажи атомных субмарин своим союзникам со стороны Соединенных Штатов Америки. Об этом в своей публикации заявил обозреватель журнала The National Interest Гарри Казианис, пишет Газета.ру.

Журнaлист тaкже рaсскaзaл, что предполaгaемые постaвки Aвстрaлии нескольких aмерикaнских подлодок клaссa «Вирджиния» позволят Соединенным Штaтaм и их союзникaм усилить свою военную мощь в Aзиaтско-Тихоокеaнском регионе. В чaстности, пишут Известия, это рaсширит противодействие КНР в дaнном рaйоне.

Обозреватель помимо этого добавил, что американские подводные лодки предоставят Австралии больше возможностей для патрулирования обширных пространств, нежели имеющиеся в распоряжении страны сейчас, уточняет РЕН ТВ.

Ранее НСН писала, что вооруженные силы Соединенных Штатов Америки не смогут противостоять в случае угрозы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в рамках военного конфликта с Россией или Китаем. Информация была опубликована изданием Breaking Defence со ссылкой на представителей американского военного руководства.

