СМИ рассказали, что стало с телом лидера ИГИЛ
Тело человека, который, предположительно, является лидером террористической организации «Исламское государство» (организации, запрещенной в России) Абу Бакру аль-Багдади, военнослужащие США вывезли с места проведения спецоперации. Новость об этом опубликовала Reuters со ссылкой на источник в джихадистской группировке.
Отмечается также, что на месте спецоперации были тела еще шести человек: трех женщин и трех мужчин. По словам бойца-джихадиста, на которого ссылается информационное агентство, тела аль-Багдади и его соратника вывезли военные США.
Ранее арабист Марианна Беленькая в эфире НСН с осторожностью отнеслась к информации о ликвидации предводителя ИГИЛ силами США.
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