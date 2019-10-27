Арабист осторожно отнеслась к уничтожению лидера ИГИЛ
Арабист Марианна Беленькая в эфире НСН пояснила значение ликвидации предводителя ИГИЛ силами США.
Военные Соединенных Штатов Америки во время операции в Сирии смогли захватить и уничтожить лидера террористической организации «Исламское государство», запрещенной на территории России, Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на неназванный источник.
Сообщается, что военным Соединенных Штатов удалось ликвидировать террориста в Идлибе, где располагается «последний оплот» террористов.
Однако Газета.ру уточняет, что пока официального подтверждения этой информации нет.
По мнению некоторых СМИ, именно с ликвидацией террориста был связан пост президента США Дональда Трампа в Twitter. Он сообщил, что в воскресенье, 27 октября сделает важное заявление.
Арабист Марианна Беленькая в эфире НСН предложила дождаться официальных данных о гибели террористического лидера Абу Бакра аль-Багдади. Она напомнила, что подобная информация ранее необоснованно звучала несколько раз.
«Нужно дождаться подтверждения, потому что ранее о гибели Абу Бакра аль-Багдади сообщали несколько раз. Около 16:00 (Мск) ожидается заявление президента США Дональда Трампа. Посмотрим, насколько все серьезно», - отметила эксперт.
Марианна Беленькая считает, если информация об уничтожении предводителя боевиков в Сирии подтвердится, это повысит статус США на внешнеполитической арене.
«Уничтожение лидера ИГИЛ, за которым так давно и многие охотились, - успех для любого государства. Это серьезная политическая и пропагандистская победа США, которая подтвердит, что их разведка эффективна, усилия эффективны», - заявила арабист.
По мнению эксперта, на военный расклад сил в Сирии событие может и не повлиять.
«У таких группировок, как ИГИЛ, всегда много лидеров. Есть, опасность, что группировка может возродиться. И без Абу Бакра организация остается в Сирии. Есть, что уничтожать», - сказала собеседница НСН.
Ранее руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров рассказал в эфире НСН, почему население Ирака и Сирии симпатизирует радикалам.
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