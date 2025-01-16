СМИ раскрыли имена приглашенных на инаугурацию Трампа
Избранный президент США Дональд Трамп пригласил на церемонию инаугурации политиков, у которых «есть общая идеологическая составляющая». Об этом сообщает Politico.
В материале издания говорится, что в числе приглашенных оказались председатель КНР Си Цзиньпин, президент Аргентины Хавьер Милей, итальянский премьер Джорджа Мелони, экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий, глава британской партии Reform UK Найджел Фараж.
Отмечается, что многие из получивших приглашение являются представителями «правой и крайне правой части политического спектра», а также лидерами, которых ранее восхвалял американский политик.
«В этом смысле инаугурация многое говорит о политической траектории администрации Трампа и о том, кто может ожидать поддержки с его стороны президента», - заключили в Politico.
Ранее в Еврокомиссии заявили, что её глава Урсула фон дер Ляйен «не имеет планов» поехать на инаугурацию Трампа, так как не получила соответствующего приглашения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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