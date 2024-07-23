СМИ: Пять человек пострадали и один погиб после атаки ВСУ в порту «Кавказ»

Ранее губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале рассказал, что среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший. Он выразил соболезнования родным и близким погибших и заверил, что им будет оказана вся необходимая помощь. Источник РЕН ТВ уточнил, что ранения получили пять человек, еще один – погиб.

Также в материале сообщается, что речь идет о судне «Славянин», на нем повреждены шпалы на площади 25 квадратных метров.

Ранее в результате атаки дрона ВСУ на Белгородскую область получил ранение водитель, передает RT.

