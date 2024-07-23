СМИ: Пять человек пострадали и один погиб после атаки ВСУ в порту «Кавказ»
Пять человек пострадали и один погиб после того, как украинские беспилотники атаковали паромное судно в порту «Кавказ» в Краснодарском крае, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Ранее губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале рассказал, что среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший. Он выразил соболезнования родным и близким погибших и заверил, что им будет оказана вся необходимая помощь. Источник РЕН ТВ уточнил, что ранения получили пять человек, еще один – погиб.
Также в материале сообщается, что речь идет о судне «Славянин», на нем повреждены шпалы на площади 25 квадратных метров.
Ранее в результате атаки дрона ВСУ на Белгородскую область получил ранение водитель, передает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Пять человек пострадали и один погиб после атаки ВСУ в порту «Кавказ»
- Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации
- На российском корабле, который не пустили в порт во Франции, кончается вода
- ФСБ сообщила о пресечении теракта в белгородской мечети
- На Кубани возбудили дело после драки в Кореновске и нападения на полицейского
- Беспилотники ВСУ атаковали паром в порту «Кавказ»
- Мурашко: Минздрав планирует проводить выездные медосмотры в школах и детсадах
- Следователь раскрыл новые подробности убийства Талькова
- СМИ: Индонезия впервые более чем за 10 лет купит российскую нефть
- СМИ: Бейонсе разрешила Харрис использовать ее песню во время президентской кампании
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru