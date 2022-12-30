СМИ: Путин в 2001 году говорил Блэру, что не хочет, чтобы его считали противником НАТО

Президент РФ Владимир Путин в 2001 году заявил премьер-министру Великобритании Тони Блэру, что не хочет, чтобы его считали противником НАТО, сообщает британская газета The Times со ссылкой на документы, обнародованные Национальным архивом королевства.

Издание напоминает, что Путин, когда пришел к власти, не исключал возможности вступления России в НАТО.