СМИ: Путин в 2001 году говорил Блэру, что не хочет, чтобы его считали противником НАТО
Президент РФ Владимир Путин в 2001 году заявил премьер-министру Великобритании Тони Блэру, что не хочет, чтобы его считали противником НАТО, сообщает британская газета The Times со ссылкой на документы, обнародованные Национальным архивом королевства.
Издание напоминает, что Путин, когда пришел к власти, не исключал возможности вступления России в НАТО.
Отмечается также, что двадцать лет назад Блэр заявлял о том, что вступившему в должность президента Путину стоит предоставить место за «главным столом» международного сообщества. Кроме того, итальянский премьер Сильвио Берлускони в свое время также предлагал заручиться поддержкой Путина для разрешения индо-пакистанского конфликта, однако столкнулся с резкой реакцией США.
Ранее в США заявили, что у Путина есть все основания не доверять Западу, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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