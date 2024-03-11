СМИ: Путин проголосует на выборах дистанционно или на избирательном участке.

Российский президент Владимир Путин на текущей неделе проведет ряд встреч, а также проголосует на выборах главы государства с 15 по 17 марта, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на сообщение в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире «России-1».

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Пока неизвестно, как именно лидер России собирается проголосовать — дистанционно или на избирательном участке. В рабочем графике Путина на этой неделе запланированы совещания с кабмином и постоянными членами Совбеза России, а также встреча с победителями конкурса «Лидеры России».

Ранее в ЦИК РФ заявили, что четверть избирателей на выборах – молодые люди, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
ТЕГИ:Владимир ПутинВыборы Президента России

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