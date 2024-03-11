СМИ: Путин проголосует на выборах дистанционно или на избирательном участке.
Российский президент Владимир Путин на текущей неделе проведет ряд встреч, а также проголосует на выборах главы государства с 15 по 17 марта, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на сообщение в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире «России-1».
Пока неизвестно, как именно лидер России собирается проголосовать — дистанционно или на избирательном участке. В рабочем графике Путина на этой неделе запланированы совещания с кабмином и постоянными членами Совбеза России, а также встреча с победителями конкурса «Лидеры России».
Ранее в ЦИК РФ заявили, что четверть избирателей на выборах – молодые люди, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Путин проголосует на выборах дистанционно или на избирательном участке.
- Орбан: У Трампа есть план прекращения конфликта на Украине
- «Зона интересов» завоевала «Оскар» в категории «Лучший зарубежный фильм»
- Российские бойцы используют 3D-принтеры для печати деталей к боеприпасам
- «Мальчик и птица» Миядзаки завоевал «Оскар»
- Нетаньяху заявил, что операция в секторе Газа может завершиться через 1-2 месяца
- Бастрыкин поручил завести дело после унижения бабушки парикмахером
- Нетаньяху не исключил военную операцию против «Хезболлы»
- СМИ: действия хуситов увеличили поток грузов через Россию
- Экс-депутат Рады заявил, что инструкторы НАТО пришли в Украину после 2014 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru