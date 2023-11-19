СМИ: Путин примет участие в виртуальном саммите G20

Президент Владимир Путин, как ожидается, станет участником виртуального саммита «Большой двадцатки», сообщается в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

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Виртуальный саммит состоится 22 ноября. Отмечается, что российский лидер и глава западных стран впервые за долгое время станут участниками одного мероприятия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подтвердил, что Кремль готовится к участию главы государства в виртуальном саммите G20.

Последний саммит «Большой двадцатки» состоялся в сентябре 2023 года в Индии. После мероприятия премьер-министр страны Нарендра Моди предложил провести виртуальную встречу в ноябре, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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