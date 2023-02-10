СМИ: Путин примет участие в митинге-концерте в Лужниках 22 февраля
В Кремле планируют провести масштабный митинг-концерт 22 февраля, который станет «продолжением» послания президента Федеральному собранию, сообщает РБК со ссылкой на несколько источников.
Предположительно, в мероприятии примет участие президент Владимир Путин. Выступление главы государства перед парламентом планируется на день раньше - 21 февраля.
Ранее глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев говорил, что послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию состоится 22 февраля.
18 марта прошлого года, в восьмую годовщину присоединения Крыма, Владимир Путин принял участие в митинг-концерте в Лужниках. Тогда более 200 тысяч человек пришли на торжественное мероприятие.
Музыкальную составляющую праздника обеспечили Тимати, Григорий Лепс, Полина Гагарина, Николай Расторгуев и группа «Руки Вверх».
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