СМИ: Путин предупреждал о кризисе отношений с НАТО в 2007 году

Президент России Владимир Путин предупреждал о том, что Москве нужны гарантии безопасности от Вашингтона и стран Североатлантического альянса еще во время речи на Мюнхенской конференции в 2007 году, сообщает издание The National Interest.

Вашингтон не планирует обнародовать ответ на предложения Москвы по безопасности

Однако это послание главы государства не было понято, в результате чего кризис отношений между Россией и странами Запада снова переживает эскалацию.

«Выступление на Мюнхенской конференции по безопасности 2007 года должно было развеять все сомнения о том, считает ли Россия политику НАТО в целом и неумолимый марш альянса на восток в частности провокационными и угрожающими», говорится в публикации. При этом российский лидер предупреждал своих западных коллег изменить курс.

Путин отметил, что американские чиновники и руководство НАТО «в своей обычной рассеянной манере» назвали тон речи российского лидера «воинственным» и не способствующим сердечным отношениям между Востоком и Западом. Однако сами государства — члены НАТО совершили достаточно, чтобы накалить обстановку, отмечает The National Interest.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ждёт письменного ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Министр назвал пессимистичным вариант отказа Запада от российских предложений, однако о любом результате будет доложено президенту России Владимиру Путину.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:НАТОВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры