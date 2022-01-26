Вашингтон не планирует обнародовать ответ на предложения Москвы по безопасности
Американские власти не планируют обнародовать ответ на предложения Москвы по безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки.
«Документы, которые являются частью переговоров или обсуждений, <...> обычно не обнародуют. Это часть дипломатического процесса», — заявила она. При этом она не уточнила дату ответа Вашингтона на предложения российской стороны.
Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что американская администрация не намерена идти на какие-либо уступки Москве в вопросах безопасности. По его словам, прогресс в данных переговорах возможен лишь на основе взаимных шагов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru