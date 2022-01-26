Вашингтон не планирует обнародовать ответ на предложения Москвы по безопасности

«Документы, которые являются частью переговоров или обсуждений, <...> обычно не обнародуют. Это часть дипломатического процесса», — заявила она. При этом она не уточнила дату ответа Вашингтона на предложения российской стороны.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что американская администрация не намерена идти на какие-либо уступки Москве в вопросах безопасности. По его словам, прогресс в данных переговорах возможен лишь на основе взаимных шагов.

