СМИ: Путин попросил Иран о сдержанном ответе на действия Израиля

Президент России Владимир Путин обратился к верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи с просьбой проявить сдержанность в ответ на предполагаемое убийство Израилем лидера ХАМАС Исмаила Хании, сообщает Reuters со ссылкой на два осведомленных иранских источника.

По данным агентства, Путин призвал воздержаться от атак на израильских мирных жителей.