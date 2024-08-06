СМИ: Путин попросил Иран о сдержанном ответе на действия Израиля
Президент России Владимир Путин обратился к верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи с просьбой проявить сдержанность в ответ на предполагаемое убийство Израилем лидера ХАМАС Исмаила Хании, сообщает Reuters со ссылкой на два осведомленных иранских источника.
По данным агентства, Путин призвал воздержаться от атак на израильских мирных жителей.
По информации источников, аятолле Али Хаменеи было передано соответствующее сообщение через секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу, который посетил Иран накануне.
Собеседник Reuters отмечают, что визит Шойгу был одним из нескольких способов, которые Москва использовала для того, чтобы донести до Ирана призыв сдержанности, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru