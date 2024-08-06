Трамп заявил, что Иран нанесет ответный удар по Израилю в ночь на 6 августа

Предстоящая атака Ирана на Израиль будет совершена в ночь на 6 августа, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление в интервью журналисту Одину Россу бывшего президента США Дональда Трампа.

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«Сегодня ночью на них нападут. Говорю вам прямо сейчас», – указал бывший американский лидер.

Он указал, что будь он действующим президентом США, то не допустил обострения ближневосточного конфликта.

Ранее Иран через Венгрию предупредил Израиль о намерении нанести удар, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/Hezbollah_ru
ТЕГИ:ИранИзраильДональд Трамп

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