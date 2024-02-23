СМИ: Путин подловил Блинкена на словах о бегстве прадеда из России
Президент РФ Владимир Путин подловил госсекретаря США Энтони Блинкена после его рассказа о бегстве прадеда из России. Об этом пишет турецкая газета dikGAZETE.
Ранее глава Госдепартамента признался, что его прадед «бежал из России в 1904 году во время еврейских погромов». Позже Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным назвал Блинкена «нашим человеком», пишет RT. Российский лидер указал, что в архивах есть сведения об отъезде предка госсекретаря США, при этом известно, что тот «жил и уехал из Киева». Путин задался вопросом, считает ли Блинкен эту территорию исконно российской.
«Глава российского государства настолько мастерски преподал Блинкену урок истории, что американские советники, уверен, даже не поняли, что произошло», — отметил автор материала.
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