СМИ: Китайские корабли вошли в зону у спорных островов в Восточно-Китайском море
14 мая 202208:52
Четыре патрульных корабля морской полиции КНР вошли в зону у спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. Об этом сообщает Kyodo.
По данным агентства, японское Управление безопасности на море направило китайским кораблям предупреждение, потребовав покинуть зону, которую Япония считает своими территориальными водами.
Корабли КНР на протяжении последних 29 дней находились вблизи островов Сенкаку.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru