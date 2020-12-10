СМИ: Путин определил главную тему 2021 года

Президент РФ Владимир Путин определил повестку в России в 2021 году. Он выбрал направление, посвященное науке, сообщает Ura.ru со ссылкой на источники. По их данным, следующий год будут объявлен «Годом науки».

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Выбор темы не случаен и будет определять ход выборов в Госдуму. Сейчас внутри ведомств еще идет обсуждение того, как трактовать это событие: применение науки в промышленности либо речь пойдет о школьных и студенческих достижениях.

2019 год Владимир Путин объявил «Годом театра», 2020 - «Годом памяти и славы».

Издание отмечает, что на этот раз указ о том, чему должен быть посвящен следующий год, готовится необычно долго.


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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Владимир Путин
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