СМИ: Путин определил главную тему 2021 года
Президент РФ Владимир Путин определил повестку в России в 2021 году. Он выбрал направление, посвященное науке, сообщает Ura.ru со ссылкой на источники. По их данным, следующий год будут объявлен «Годом науки».
Выбор темы не случаен и будет определять ход выборов в Госдуму. Сейчас внутри ведомств еще идет обсуждение того, как трактовать это событие: применение науки в промышленности либо речь пойдет о школьных и студенческих достижениях.
2019 год Владимир Путин объявил «Годом театра», 2020 - «Годом памяти и славы».
Издание отмечает, что на этот раз указ о том, чему должен быть посвящен следующий год, готовится необычно долго.
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