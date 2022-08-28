СМИ: Путин нашел нового союзника для противостояния Вашингтону

Российские власти используют расширение и укрепление торговых и военных связей с Ираном, чтобы противостоять санкционному давлению западных стран, сообщает The Wall Street Journal.

Путин заявил о хороших темпах развития отношений между РФ и Ираном

Стремление Запада изолировать Москву от остального мира подталкивает Россию расширять сферы для работы с союзниками. Укрепление торговых и военных связей с Ираном вызывает тревогу в Соединенных Штатах. В Вашингтоне высказали уверенность, что такое сотрудничество поможет смягчить последствия санкций, так как Москва и Тегеран получают новые рынки сбыта.

По данным издания, в июле Иран стал крупнейшим в мире покупателем российской пшеницы. Кроме того, Россия запустила в космос иранский спутник, что стало редким успехом для космической программы Тегерана. Также сообщается о росте товарооборота между двумя странами.

Напомним, Иран сможет ремонтировать российские самолеты, авиационная промышленность страны долгое время находится под санкциями и уже освоила новые технологии, заявил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Александр Юрьев
ТЕГИ:СанкцииИран
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