СМИ: Путин нашел нового союзника для противостояния Вашингтону

Стремление Запада изолировать Москву от остального мира подталкивает Россию расширять сферы для работы с союзниками. Укрепление торговых и военных связей с Ираном вызывает тревогу в Соединенных Штатах. В Вашингтоне высказали уверенность, что такое сотрудничество поможет смягчить последствия санкций, так как Москва и Тегеран получают новые рынки сбыта.

По данным издания, в июле Иран стал крупнейшим в мире покупателем российской пшеницы. Кроме того, Россия запустила в космос иранский спутник, что стало редким успехом для космической программы Тегерана. Также сообщается о росте товарооборота между двумя странами.

Напомним, Иран сможет ремонтировать российские самолеты, авиационная промышленность страны долгое время находится под санкциями и уже освоила новые технологии, заявил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

