СМИ: Путин на встрече с РСПП рассказал о точках невозврата новых территорий

Президент Владимир Путин заявил, что признание Крыма в составе России и независимости Луганской и Донецкой народных республик могло предотвратить начало специальной военной операции. Об этом президент рассказал на закрытой части XXXIV съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), пишет «Коммерсантъ».

Как сообщили участники встречи специальному корреспонденту издания Андрею Колесникову, теперь на переговорах по урегулированию на Украине идет речь о том, что находящиеся под контролем российских военных территории не могут быть переданы Киеву. В то же время Россия может потребовать признания за собой Крыма и Севастополя, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

«Если это произойдет в ближайшее время, Россия... не станет претендовать на Одессу и другие территории, сейчас принадлежащие Украине», - отмечается в материале.

Однако эта точка может быть сдвинута, так как противник «не успевает окапываться».

Владимир Путин выступил на съезде РСПП накануне, напоминает Ura.ru. Президент говорил в том числе об адаптации бизнеса к санкциям, грядущем возвращении некоторых зарубежных компаний, неизбежности охлаждения экономики РФ.

