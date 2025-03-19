СМИ: Путин на встрече с РСПП рассказал о точках невозврата новых территорий
Президент Владимир Путин заявил, что признание Крыма в составе России и независимости Луганской и Донецкой народных республик могло предотвратить начало специальной военной операции. Об этом президент рассказал на закрытой части XXXIV съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), пишет «Коммерсантъ».
Как сообщили участники встречи специальному корреспонденту издания Андрею Колесникову, теперь на переговорах по урегулированию на Украине идет речь о том, что находящиеся под контролем российских военных территории не могут быть переданы Киеву. В то же время Россия может потребовать признания за собой Крыма и Севастополя, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
«Если это произойдет в ближайшее время, Россия... не станет претендовать на Одессу и другие территории, сейчас принадлежащие Украине», - отмечается в материале.
Однако эта точка может быть сдвинута, так как противник «не успевает окапываться».
Владимир Путин выступил на съезде РСПП накануне, напоминает Ura.ru. Президент говорил в том числе об адаптации бизнеса к санкциям, грядущем возвращении некоторых зарубежных компаний, неизбежности охлаждения экономики РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru