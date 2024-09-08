СМИ: Путин на следующей неделе примет участие в военных учениях

По его словам, на следующей неделе российский лидер также проведет ряд мероприятий по линии БРИКС. Кроме того, в графике главы государства значатся совещание с членами Совета безопасности РФ.

Ранее Путин заявил об эффективности российских военных разработок на поле боя. Он отметил, что базовые характеристики «постоянно совершенствуются и улучшаются», передает «Радиоточка НСН».

