СМИ: Путин на следующей неделе примет участие в военных учениях
8 сентября 202413:44
Президент России Владимир Путин на следующей неделе будет участвовать в военных учениях, сообщил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
По его словам, на следующей неделе российский лидер также проведет ряд мероприятий по линии БРИКС. Кроме того, в графике главы государства значатся совещание с членами Совета безопасности РФ.
Ранее Путин заявил об эффективности российских военных разработок на поле боя. Он отметил, что базовые характеристики «постоянно совершенствуются и улучшаются», передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru