СМИ: Путин может встретиться с лидерами фракций Госдумы в начале февраля

Президент Владимир Путин может провести встречу с руководителями фракций в Госдуме в начале февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в нижней палате парламента.

Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации конвенции об уголовной ответственности за коррупцию

Собеседник агентства не назвал точную дату встречи. По словам источника, она может быть объявлена за неделю до мероприятия.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил о готовящейся встрече лидеров парламентских фракций с Путиным. Политик подчеркивал, что мероприятие необходимо провести «не откладывая». Кремль пообещал своевременно сообщить о встрече российского лидера с руководством Думы и лидерами фракций.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:ГосдумаВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры