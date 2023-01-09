СМИ: Путин может встретиться с лидерами фракций Госдумы в начале февраля

Собеседник агентства не назвал точную дату встречи. По словам источника, она может быть объявлена за неделю до мероприятия.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил о готовящейся встрече лидеров парламентских фракций с Путиным. Политик подчеркивал, что мероприятие необходимо провести «не откладывая». Кремль пообещал своевременно сообщить о встрече российского лидера с руководством Думы и лидерами фракций.

