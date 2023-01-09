Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации конвенции об уголовной ответственности за коррупцию

Законопроект предлагает денонсировать Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, подписанную от имени РФ в Страсбурге 27 января 1999 года, пишет RT. Отмечается, что в понедельник проект был зарегистрирован и направлен председателю Госдумы.

В пояснительной записке к документу указано, что комитет министров Совета Европы в рамках прекращения членства РФ в организации принял решение о прекращении полноправного членства страны в Группе государств против коррупции (ГРЕКО). Москву лишили права участия в обсуждении или принятии докладов и права голоса в группе, при этом ГРЕКО оставила за собой возможность проведения мониторинга выполнения Россией обязательств, вытекающих из конвенции.

«В силу неприемлемости для Российской Федерации таких условий, а также в целях принятия мер, направленных на недопущение дискриминационного отношения ... в рамках оценочных механизмов ГРЕКО, предлагается денонсировать Конвенцию и прекратить участие ... в ГРЕКО», — указано в проекте закона.

