СМИ: Путин может впервые посетить выставку «Россия» на следущей неделе
2 декабря 202319:24
Президент России Владимир Путин может впервые посетить выставку «Россия» в начале следующей недели, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
Отмечается, что российский лидер может посетить форум «Мы вместе», где будут вручать награды добровольцам и волонтерам.
Ранее на площадке форума-выставки «Россия» на ВДНХ впервые в РФ свадебную церемонию провёл искусственный интеллект, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru