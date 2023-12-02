СМИ: Путин может впервые посетить выставку «Россия» на следущей неделе

Президент России Владимир Путин может впервые посетить выставку «Россия» в начале следующей недели, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Акция в честь открытия выставки «Россия» пройдет в Москве на ВДНХ

Отмечается, что российский лидер может посетить форум «Мы вместе», где будут вручать награды добровольцам и волонтерам.

Ранее на площадке форума-выставки «Россия» на ВДНХ впервые в РФ свадебную церемонию провёл искусственный интеллект, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: mos.ru
ТЕГИ:ВыставкиВладимир ПутинВДНХ

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