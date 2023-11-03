Акция в честь открытия выставки «Россия» пройдет в Москве на ВДНХ

Специальная акция пройдет в Москве в павильоне № 57 на ВДНХ. Она приурочена к открытию экспозиции «Россия» и запуску 27-го мобильного исторического парка, который будет представлен в уникальном формате в День народного единства вместе с материалами профориентационного проекта «Билет в будущее».

Все посетители выставки увидят на фасаде здания главные слова проекта длиной в 100 метров: «Россия», «Моя история», «Просвещение». Анимированное оформление павильона пробудет до апреля 2024 года и станет постоянной платформой для подобных акций и в будущем.

4 ноября 2013 года в День народного единства в Москве в ЦВЗ «Манеж» состоялось открытие первой мультимедийной экспозиции цикла «Моя история», чтобы отметить 10-летие проекта в этом году, «Россия-Моя история» подготовила по всей стране мероприятия и акции, приуроченные к Дню народного единства.

Уже начал работу телеграм-канал «Агентство исторических новостей». Его контент базируется на материалах исторических парков. Паблик рассказывает о достижениях России за многие века.

Одним из центров празднования Дня народного единства в исторических парках станет Нижний Новгород. По инициативе руководства парка состоятся публичные премьерные кинопоказы режиссерской версии фильма «Гибель империи. Российский урок», а также фильмов с экспозиций «Романовы» и «Рюриковичи», в том числе на центральных ТВ-каналах региона. Ядром празднования станет открытая лекция кандидата философских наук по теме «Образ Смутного времени в русской культурной памяти: история забвения» и командная викторина «Россия начала XVII века. Смутное время».

Специально к 10-летию проекта «Россия – Моя история» обновился официальный сайт myhistorypark.ru, миллионы посетителей которого в ноябре смогут изучить историю развития мультимедийных экспозиций на юбилейном лендинге.

