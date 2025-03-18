Начался телефонный разговор Путина и Трампа
18 марта 202518:11
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп уже час разговаривают по телефону. Об этом в своих соцсетях заявил замглавы администрации Белого дома Дэн Скавино.
По его словам, беседа лидеров началась в 17:00 мск.
«Разговор всё ещё продолжается и идёт хорошо», - написал он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что запланированный на 18 марта разговор Путина и Трампа неверно называть «новой Ялтой», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru