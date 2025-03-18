Начался телефонный разговор Путина и Трампа

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп уже час разговаривают по телефону. Об этом в своих соцсетях заявил замглавы администрации Белого дома Дэн Скавино.

Песков: Главной темой разговора Путина и Трампа станет Украина

По его словам, беседа лидеров началась в 17:00 мск.

«Разговор всё ещё продолжается и идёт хорошо», - написал он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что запланированный на 18 марта разговор Путина и Трампа неверно называть «новой Ялтой», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Серей Гунеев
ТЕГИ:ПереговорыТелефонный РазговорВладимир ПутинДональд Трамп

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