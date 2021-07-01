СМИ: Путин и Лукашенко провели переговоры по телефону

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор накануне запланированного пленарного заседания Форума регионов стран, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Подробности разговора пока неизвестны.

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Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин провел телефонные переговоры с белорусским коллегой Романов Головченко, обсудив двустороннее сотрудничество. В частности, в ходе диалога стороны обсуждали торгово-экономическое сотрудничества и интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Александр ЛукашенкоВладимир Путин
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