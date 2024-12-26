СМИ: Путин и Лукашенко пообщались один на один

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 25 декабря общались один на один. Об этом сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого».

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Уточняется, что разговор президентов состоялся после неформального саммита стран СНГ и продлился порядка полутора часов.

«О чём разговаривали - пока неизвестно», - говорится в сообщении.

Ранее Лукашенко заявил, что многие кричат о том, что Россия якобы оккупировала Белоруссию, однако подобные заявления не соответствуют действительности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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