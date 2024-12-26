СМИ: Путин и Лукашенко пообщались один на один
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 25 декабря общались один на один. Об этом сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого».
Уточняется, что разговор президентов состоялся после неформального саммита стран СНГ и продлился порядка полутора часов.
«О чём разговаривали - пока неизвестно», - говорится в сообщении.
Ранее Лукашенко заявил, что многие кричат о том, что Россия якобы оккупировала Белоруссию, однако подобные заявления не соответствуют действительности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Краснодарский край затребовал федеральной помощи в ликвидации ЧП с мазутом
- Мужчину осудили за мошенничество при строительстве многоквартирных домов
- Россия вошла в ТОП-3 по готовности к внедрению беспилотного транспорта
- Штрафы за использование VPN-сервисов в России вводить не планируется
- Поставки мандаринов из Абхазии в РФ в декабре превысили их объем за весь прошлый сезон
- СМИ: Путин и Лукашенко пообщались один на один
- СМИ: Глава минсельхоза Бурятии задержан по делу о превышении должностных полномочий
- Нарколог Сазонова назвала наименее опасный алкогольный напиток
- Создатели «Небриллиантовой руки» отказались от использования дипфейка с Мироновым
- Силуанов определил роль фондового рынка в российской экономике
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru