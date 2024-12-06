СМИ: Лукашенко пригласил Путина к себе домой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил своего российского коллегу Владимира Путина к себе домой. Об этом сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого».

Лукашенко назвал Путина «старшим братом» и пошутил про президентство

Уточняется, 6 декабря в Минске состоялось заседание Высшего государственного совета Союзного государства, президенты работали во Дворце Независимости «ровно три часа».

«Работа продолжается в домашней обстановке. Первый пригласил «старшего брата» домой», - говорится в сообщении.

Ранее Путин наградил Лукашенко высшей госнаградой РФ - орденом Святого апостола Андрея Первозванного, сообщает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Союзное государствоРоссияБелоруссияВладимир ПутинАлександр Лукашенко

Горячие новости

Все новости

партнеры