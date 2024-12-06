СМИ: Лукашенко пригласил Путина к себе домой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил своего российского коллегу Владимира Путина к себе домой. Об этом сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого».
Уточняется, 6 декабря в Минске состоялось заседание Высшего государственного совета Союзного государства, президенты работали во Дворце Независимости «ровно три часа».
«Работа продолжается в домашней обстановке. Первый пригласил «старшего брата» домой», - говорится в сообщении.
Ранее Путин наградил Лукашенко высшей госнаградой РФ - орденом Святого апостола Андрея Первозванного, сообщает «Свободная пресса».
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