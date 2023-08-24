СМИ: Путин и Эрдоган проведут переговоры в Сочи 4 сентября

Возможным местом предстоящих переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана называется Сочи, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в турецком МИД.

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«Возможная дата - 4 сентября», - уточнил источник.

До этого дата встречи российского и турецкого лидеров не называлась.

Ранее стало известно, что Эрдоган и Путин могут провести переговоры в России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:СочиПереговорыРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир Путин

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