СМИ: Путин и Эрдоган проведут переговоры в Сочи 4 сентября
24 августа 202314:55
Возможным местом предстоящих переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана называется Сочи, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в турецком МИД.
«Возможная дата - 4 сентября», - уточнил источник.
До этого дата встречи российского и турецкого лидеров не называлась.
Ранее стало известно, что Эрдоган и Путин могут провести переговоры в России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru