«Больше, чем помощь!»: В Турции опасаются «козырей России» под давлением США
С начала украинского конфликта Турция не подключилась к западным санкциям, не смотря на оказанное давление. Это больше, чем просто помощь России, заявил НСН турецкий политолог Икбаль Дюрре.
Турецкий политолог Икбаль Дюрре в разговоре с НСН выразил мнение, что Турция постарается сохранить хорошие отношения с Россией, не смотря на давление Запада.
Ранее The Wall Street Journal писала, что власти США планируют принять меры против Турции из-за ее действий, которые Вашингтон расценил как помощь Москве с обходом международных санкций.
«С начала украинского конфликта Турция не подключилась к западным санкциям, несмотря на оказанное давление на страну. Это больше, чем помощь России. Турции необходимо сохранить баланс с Россией, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган все еще хочет продолжать нормальные отношения с Россией и игнорирует западные требования и предложения. Турция страхует себя в случае обострения настроений в сирийском направлении, в карабахском, в ливийском и так далее. Очень много политических моментов, где российские и турецкие интересы соприкасаются. Если сейчас Турция поддастся западному давлению по поводу антироссийских санкции, тогда в этих точках соприкосновения Турция может оказаться в сложном положении, так как у России тоже есть козыри в рукаве», - сказал собеседник НСН.
Ранее Дюрре в беседе с «Радиоточкой НСН» заявлял, что Украина не смогла вбить клин между Москвой и Анкарой.
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