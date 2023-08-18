«Больше, чем помощь!»: В Турции опасаются «козырей России» под давлением США

С начала украинского конфликта Турция не подключилась к западным санкциям, не смотря на оказанное давление. Это больше, чем просто помощь России, заявил НСН турецкий политолог Икбаль Дюрре.

Турецкий политолог Икбаль Дюрре в разговоре с НСН выразил мнение, что Турция постарается сохранить хорошие отношения с Россией, не смотря на давление Запада.

Ранее The Wall Street Journal писала, что власти США планируют принять меры против Турции из-за ее действий, которые Вашингтон расценил как помощь Москве с обходом международных санкций.

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«С начала украинского конфликта Турция не подключилась к западным санкциям, несмотря на оказанное давление на страну. Это больше, чем помощь России. Турции необходимо сохранить баланс с Россией, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган все еще хочет продолжать нормальные отношения с Россией и игнорирует западные требования и предложения. Турция страхует себя в случае обострения настроений в сирийском направлении, в карабахском, в ливийском и так далее. Очень много политических моментов, где российские и турецкие интересы соприкасаются. Если сейчас Турция поддастся западному давлению по поводу антироссийских санкции, тогда в этих точках соприкосновения Турция может оказаться в сложном положении, так как у России тоже есть козыри в рукаве», - сказал собеседник НСН.

Ранее Дюрре в беседе с «Радиоточкой НСН» заявлял, что Украина не смогла вбить клин между Москвой и Анкарой.

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
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