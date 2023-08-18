«Больше, чем помощь!»: В Турции опасаются «козырей России» под давлением США

«С начала украинского конфликта Турция не подключилась к западным санкциям, несмотря на оказанное давление на страну. Это больше, чем помощь России. Турции необходимо сохранить баланс с Россией, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган все еще хочет продолжать нормальные отношения с Россией и игнорирует западные требования и предложения. Турция страхует себя в случае обострения настроений в сирийском направлении, в карабахском, в ливийском и так далее. Очень много политических моментов, где российские и турецкие интересы соприкасаются. Если сейчас Турция поддастся западному давлению по поводу антироссийских санкции, тогда в этих точках соприкосновения Турция может оказаться в сложном положении, так как у России тоже есть козыри в рукаве», - сказал собеседник НСН.

Ранее Дюрре в беседе с «Радиоточкой НСН» заявлял, что Украина не смогла вбить клин между Москвой и Анкарой.

