СМИ: Келлога отстранили от переговоров по урегулированию на Украине
Чиновники из Белого дома указывают на то, что спецпосланник президента США по России и Украине Кит Келлог уже не принимает активного участия в урегулировании конфликта, сообщает Politico.
По данным издания, на первый план выходят госсекретарь США Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и представитель на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.
Роль Келлога оказалась под большим вопросом, при этом в американской в администрации неясно, «кто за что отвечает».
Ранее стало известно, что Уиткофф может встретиться с Путиным 13 марта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru