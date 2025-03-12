СМИ: Келлога отстранили от переговоров по урегулированию на Украине

Чиновники из Белого дома указывают на то, что спецпосланник президента США по России и Украине Кит Келлог уже не принимает активного участия в урегулировании конфликта, сообщает Politico.

По данным издания, на первый план выходят госсекретарь США Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и представитель на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

Роль Келлога оказалась под большим вопросом, при этом в американской в администрации неясно, «кто за что отвечает».

Ранее стало известно, что Уиткофф может встретиться с Путиным 13 марта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

