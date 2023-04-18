Песков ответил на вопрос о дате прямой линии с Путиным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о дате проведения прямой линии с Владимиром Путиным, сообщают СМИ.
Представитель Кремля заявил, что дату проведения мероприятия еще не назначили.
Telegram-канал Baza 18 апреля сообщил, что прямая линия с главой государства может пройти 8 июня. По данным источника, сотрудники «Ростелекома» начали готовиться к мероприятию.
Путин ранее посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении. Президент заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Теплинского, командующего группировкой генерал-полковника Макаревича и других военачальников, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru