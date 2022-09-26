СМИ: Президент Южной Кореи после встречи с Байденом назвал конгрессменов США «дебилами»

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель после разговора со своим американским коллегой Джо Байденом назвал законодателей США «дебилами». Об этом сообщает MBC.

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Телеканал опубликовал кадры, на которых Юн Сок Ель говорит помощникам, что для Байдена «будет так унизительно, если эти дебилы не примут это в конгрессе». CNN предполагает, что южнокорейский лидер говорил об обещании американского коллеги внести $6 млрд в бюджет Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. Для такого решения Байдену необходимо одобрение конгрессменов, пишет RT.

В Южной Корее не смогли объяснить слова президента. Как отметил премьер Хан Док Су, никто не слышал точную формулировку заявления главы государства, сообщает телеканал 360. При этом пресс-секретарь президента Ким Ын Хе заявил, что высказывание Юн Сок Еля не относилось к США, и многие просто «ослышались».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Джо БайденКонгресс СШАЮжная Корея
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