СМИ: Президент Южной Кореи после встречи с Байденом назвал конгрессменов США «дебилами»
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель после разговора со своим американским коллегой Джо Байденом назвал законодателей США «дебилами». Об этом сообщает MBC.
Телеканал опубликовал кадры, на которых Юн Сок Ель говорит помощникам, что для Байдена «будет так унизительно, если эти дебилы не примут это в конгрессе». CNN предполагает, что южнокорейский лидер говорил об обещании американского коллеги внести $6 млрд в бюджет Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. Для такого решения Байдену необходимо одобрение конгрессменов, пишет RT.
В Южной Корее не смогли объяснить слова президента. Как отметил премьер Хан Док Су, никто не слышал точную формулировку заявления главы государства, сообщает телеканал 360. При этом пресс-секретарь президента Ким Ын Хе заявил, что высказывание Юн Сок Еля не относилось к США, и многие просто «ослышались».
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