СМИ: Президент Польши заявил, что Россию можно остановить дешево

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что в настоящее время «остановить империализм России можно дёшево», пишет The Washington Post.

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По его словам, всё дело в том, что пока «не гибнут американские и европейские солдаты».

«А если мы не остановим Россию сейчас, то позже придётся заплатить очень высокую цену», — цитирует издание польского президента.

Ранее Дуда заявил, что НАТО приняла план переброски 100 тысяч солдат в Польшу в случае, если возникнет такая необходимость, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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