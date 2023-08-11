СМИ: Президент Польши заявил, что Россию можно остановить дешево

По его словам, всё дело в том, что пока «не гибнут американские и европейские солдаты».

«А если мы не остановим Россию сейчас, то позже придётся заплатить очень высокую цену», — цитирует издание польского президента.

Ранее Дуда заявил, что НАТО приняла план переброски 100 тысяч солдат в Польшу в случае, если возникнет такая необходимость, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

