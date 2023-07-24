Экс-разведчик Риттер: Польша и Украина начали переговоры об объединении
Президенты Польши и Украины Анджей Дуда и Владимир Зеленский ведут переговоры об интеграции двух стран. Об этом в эфире YouTube-канала Stephen Gardner заявил бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.
По словам эксперта, Зеленский и Дуда обсуждают возможность создания политического союза двух стран. Интеграция в таком формате сотрет границы между Польшей и Украиной, отметил Риттер.
Бывший разведчик полагает, что Зеленский может пойти на объединение с Польшей из-за неудачи в конфликте с Россией. Эксперт предупредил, что такой шаг Киева может привести к прямому столкновению между Москвой и Варшавой.
Как сообщает «Радиоточка НСН», президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в воскресенье заявил о намерении НАТО присоединить к Польше западные регионы Украины.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru