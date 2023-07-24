Экс-разведчик Риттер: Польша и Украина начали переговоры об объединении

По словам эксперта, Зеленский и Дуда обсуждают возможность создания политического союза двух стран. Интеграция в таком формате сотрет границы между Польшей и Украиной, отметил Риттер.

Бывший разведчик полагает, что Зеленский может пойти на объединение с Польшей из-за неудачи в конфликте с Россией. Эксперт предупредил, что такой шаг Киева может привести к прямому столкновению между Москвой и Варшавой.

Как сообщает «Радиоточка НСН», президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в воскресенье заявил о намерении НАТО присоединить к Польше западные регионы Украины.

