СМИ: к ШОС захотели присоединиться ОАЭ и еще девять стран

Также называются такие страны, как Египет, Саудовская Аравия, Мьянма, Камбоджа, Непал, Армения. На саммите в Самарканде 15-16 сентября начнется процедура приема Белоруссии в состав членов ШОС.

Сейчас в объединение входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Статус наблюдателя есть у Афганистана, Белоруссии и Монголии. Странами-партнерами являются Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что повестка дня саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде «вырисовывается очень солидной и насыщенной».

