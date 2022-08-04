СМИ: к ШОС захотели присоединиться ОАЭ и еще девять стран

К Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) желают присоединиться десять стран, среди них — ОАЭ, Сирия, Катар и Саудовская Аравия, сообщают «Известия» со ссылкой на высокопоставленные осведомленные источники, близкие к оргкомитету организации.

Белоруссия подала заявку на вступление в ШОС

Также называются такие страны, как Египет, Саудовская Аравия, Мьянма, Камбоджа, Непал, Армения. На саммите в Самарканде 15-16 сентября начнется процедура приема Белоруссии в состав членов ШОС.

Сейчас в объединение входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Статус наблюдателя есть у Афганистана, Белоруссии и Монголии. Странами-партнерами являются Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что повестка дня саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде «вырисовывается очень солидной и насыщенной».

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ШОС
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