СМИ: президент МККК посетит Москву 22 марта

Отмечается, что визит будет совершен после пятидневной поездки Маурера на территорию Украины. Среди планируемых для обсуждения вопросов, в том числе, обмен пленными.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

