СМИ: президент МККК посетит Москву 22 марта
Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер прибудет в Москву для переговоров по гуманитарным вопросам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зарубежные медиа.
Отмечается, что визит будет совершен после пятидневной поездки Маурера на территорию Украины. Среди планируемых для обсуждения вопросов, в том числе, обмен пленными.
Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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