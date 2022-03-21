СМИ: президент МККК посетит Москву 22 марта

Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер прибудет в Москву для переговоров по гуманитарным вопросам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зарубежные медиа.

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Отмечается, что визит будет совершен после пятидневной поездки Маурера на территорию Украины. Среди планируемых для обсуждения вопросов, в том числе, обмен пленными.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

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