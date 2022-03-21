Зеленский: компромиссы с РФ должны быть вынесены на референдум на Украине

В настоящее время переговоры российской и украинской сторон продолжаются. Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что прекращения огня в рамках специальной операции России на Украине на время переговоров сторон не будет.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».



