Зеленский: компромиссы с РФ должны быть вынесены на референдум на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возможные компромиссные соглашения с Россией должны быть вынесены на референдум на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
В настоящее время переговоры российской и украинской сторон продолжаются. Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что прекращения огня в рамках специальной операции России на Украине на время переговоров сторон не будет.
Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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