Зеленский: компромиссы с РФ должны быть вынесены на референдум на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возможные компромиссные соглашения с Россией должны быть вынесены на референдум на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Уголовное дело возбуждено в РФ против украинского журналиста Дмитрия Гордона

В настоящее время переговоры российской и украинской сторон продолжаются. Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что прекращения огня в рамках специальной операции России на Украине на время переговоров сторон не будет.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры