СМИ: Президент Финляндии отменил ужин с королем Швеции после слов Путина
Президент Финляндии Саули Ниинисте спешно отменил ужин с королем Швеции Густавом XVI. Об этом пишет Daily Mail.
По данным издания, находившийся с визитом на Аландских островах вместе с супругой Ниисте неожиданно улетел в Хельсинки на вертолете. Однако финский лидер должен был посетить ужин с Густавом XVI и его женой королевой Сильвией.
За несколько часов до этого президент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями заявил, что российский император Петр I, несмотря на войны со Швецией, возвращал территории.
«Казалось бы, Петр I воевал со Швецией и что-то там отторгал. Ничего он не отторгал! Он возвращал! Судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять», — рассказал глава государства.
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