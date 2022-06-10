СМИ: Президент Финляндии отменил ужин с королем Швеции после слов Путина

По данным издания, находившийся с визитом на Аландских островах вместе с супругой Ниисте неожиданно улетел в Хельсинки на вертолете. Однако финский лидер должен был посетить ужин с Густавом XVI и его женой королевой Сильвией.

За несколько часов до этого президент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями заявил, что российский император Петр I, несмотря на войны со Швецией, возвращал территории.

«Казалось бы, Петр I воевал со Швецией и что-то там отторгал. Ничего он не отторгал! Он возвращал! Судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять», — рассказал глава государства.

