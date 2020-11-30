СМИ: пресс-секретарём Белого дома может стать Джен Псаки

Карин Жан-Пьер станет первым заместителем пресс-секретаря Белого дома.

Псаки была официальным представителем Белого дома и Госдепартамента в администрации президента Барака Обамы. Она прославилась в СМИ своими высказываниями, а также инцидентом с не выключенным микрофоном и появлением на сцене в одном сапоге.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее рассказала, с кем из представителей Госдепартамента США у нее сложились хорошие отношения.

