СМИ: пресс-секретарём Белого дома может стать Джен Псаки
Джозеф Байден намерен назначить Джен Псаки на пост пресс-секретаря Белого дома в своей новой администрации, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление демократа.
Директором по коммуникациям Белого дома соперник Дональда Трампа намерен назначить Кейт Бедингфилд, которая была заместителем менеджера предвыборной кампании демократа, а также была директором по коммуникациям в его штабе.
Карин Жан-Пьер станет первым заместителем пресс-секретаря Белого дома.
Псаки была официальным представителем Белого дома и Госдепартамента в администрации президента Барака Обамы. Она прославилась в СМИ своими высказываниями, а также инцидентом с не выключенным микрофоном и появлением на сцене в одном сапоге.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее рассказала, с кем из представителей Госдепартамента США у нее сложились хорошие отношения.
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