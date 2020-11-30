Пересчет голосов в Висконсине подтвердил победу Байдена

Повторный подсчет голосов в двух округах штата Висконсин подтвердил победу демократа Джо Байдена, пишет издание Washington Post.

Согласно пересчету в округах Дайн и Милуоки, в «ключевом колеблющемся» штате Байден обошел действующего главу государства Дональда Трампа более чем на 20 тысяч голосов.

Ранее пересчитать голоса в Висконсине требовал штаб Трампа, который не признает победу Байдена на выборах президента.