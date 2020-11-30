Пересчет голосов в Висконсине подтвердил победу Байдена

Повторный подсчет голосов в двух округах штата Висконсин подтвердил победу демократа Джо Байдена, пишет издание Washington Post.

Согласно пересчету в округах Дайн и Милуоки, в «ключевом колеблющемся» штате Байден обошел действующего главу государства Дональда Трампа более чем на 20 тысяч голосов.

Ранее пересчитать голоса в Висконсине требовал штаб Трампа, который не признает победу Байдена на выборах президента.

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Ранее сам Трамп заявил, что его соперник на президентских выборах от Демократической партии Джо Байден сможет заехать в Белый дом, только если докажет, что получил свои голоса на выборах законно.

По его словам, после того, что происходило в Детройте, Атланте, Филадельфии и Милуоки, где, по его словам, были массовые фальсификации, Байден «получит большую неразрешимую проблему» в деле доказательства чистоты выборов.

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