СМИ: Премьеру Малайзии рекомендовали воздержаться от визита в Россию
Премьер-министру Малайзии Анвару Ибрагиму рекомендовали воздержаться от официального визита в Россию. Об этом пишет South China Morning Post.
По данным газеты, с таким заявлением выступил глава МИД Малайзии Мохамад Хасан, который указал главе кабмина на напряжённую геополитическую обстановку и «попросил его не ездить в Россию».
«Мы не можем просто взять и поехать куда-либо, получив приглашение... Мы не хотим быть втянутыми в мировую политику... что создаст проблемы в наших отношениях с другими странами», - цитирует министра издание.
При этом South China Morning Post отмечает, что один из оппозиционных депутатов парламента указал Хасану, что его рекомендация противоречит курсу властей Малайзии на присоединение к БРИКС.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Малайзия и Таиланд подали заявки на присоединение к БРИКС, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru