СМИ: Премьеру Малайзии рекомендовали воздержаться от визита в Россию

По данным газеты, с таким заявлением выступил глава МИД Малайзии Мохамад Хасан, который указал главе кабмина на напряжённую геополитическую обстановку и «попросил его не ездить в Россию».

«Мы не можем просто взять и поехать куда-либо, получив приглашение... Мы не хотим быть втянутыми в мировую политику... что создаст проблемы в наших отношениях с другими странами», - цитирует министра издание.

При этом South China Morning Post отмечает, что один из оппозиционных депутатов парламента указал Хасану, что его рекомендация противоречит курсу властей Малайзии на присоединение к БРИКС.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Малайзия и Таиланд подали заявки на присоединение к БРИКС, сообщает RT.

