СМИ: Премьер Японии посетит саммит G20 в Индонезии, Камбоджу и Таиланд

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ноябре планирует посетить саммит Группы двадцати в Индонезии, а также Камбоджу и Таиланд. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на источники.

В Белом доме подтвердили участие Байдена в саммите G20

По данным СМИ, японский премьер рассчитывает обсудить с зарубежными коллегами ситуацию вокруг Украины, Тайваня, цены на энергоносители, поставки продовольствия.

Ранее в Белом доме анонсировали участие президента США Джо Байдена в саммите «двадцатки», также у американского лидера запланирован визит в Камбоджу на саммит США-АСЕАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТаиландКамбоджаИндонезияСаммит G20Япония
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