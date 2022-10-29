СМИ: Премьер Японии посетит саммит G20 в Индонезии, Камбоджу и Таиланд
Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ноябре планирует посетить саммит Группы двадцати в Индонезии, а также Камбоджу и Таиланд. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на источники.
По данным СМИ, японский премьер рассчитывает обсудить с зарубежными коллегами ситуацию вокруг Украины, Тайваня, цены на энергоносители, поставки продовольствия.
Ранее в Белом доме анонсировали участие президента США Джо Байдена в саммите «двадцатки», также у американского лидера запланирован визит в Камбоджу на саммит США-АСЕАН.
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