По данным СМИ, японский премьер рассчитывает обсудить с зарубежными коллегами ситуацию вокруг Украины, Тайваня, цены на энергоносители, поставки продовольствия.

Ранее в Белом доме анонсировали участие президента США Джо Байдена в саммите «двадцатки», также у американского лидера запланирован визит в Камбоджу на саммит США-АСЕАН.

