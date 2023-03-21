СМИ: премьер-министр Японии Фумио Кисида прибыл в Киев
Премьер-министр Японии Фумио Кисида прибыл на Украину, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает 47news.
По данным Kyodo, политик на частном самолёте прилетел в Польшу, а затем на поезде проследовал в Киев. После беседы с Зеленским ему предстоит вернуться в Варшаву, где 22 марта запланирована его встреча с представителями польского руководства.
Отмечается, что до сих пор Кисида был единственным из руководителей стран «Большой семёрки», который лично ещё не совершал визит в Киев.
Ранее Япония выделила 170 млн долларов на восстановление критически важной инфраструктуры Украины, в том числе на закупку японских товаров и оплату услуг, пишут «Известия».
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