СМИ: премьер-министр Японии Фумио Кисида прибыл в Киев

По данным Kyodo, политик на частном самолёте прилетел в Польшу, а затем на поезде проследовал в Киев. После беседы с Зеленским ему предстоит вернуться в Варшаву, где 22 марта запланирована его встреча с представителями польского руководства.

Отмечается, что до сих пор Кисида был единственным из руководителей стран «Большой семёрки», который лично ещё не совершал визит в Киев.

Ранее Япония выделила 170 млн долларов на восстановление критически важной инфраструктуры Украины, в том числе на закупку японских товаров и оплату услуг, пишут «Известия».

